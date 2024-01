Fermierii au turnat mai multe basculante cu pământ în fața Primăriei din Arad Utilajele care se indreptau spre punctul de trecere al frontierei de la Nadlac, pentru a protesta au facut o mica oprire in fața primariei, acolo unde au turnat mai multe basculante cu pamant. Dupa ce au turnat mai multe mormane de pamant, fermierii au infipt pancartele prin care solicita o atentie mai mare din partea administrației locale pentru agricultori. Protestatarii au atras atenția menționand ca acestia sunt cei mai mari contribuabili la bugetul local. Sursa foto: Arad Online Ce nemulțumiri au fermierii? Printre principalele nemulțumiri pe care le au agricultorii s e numara: Tergiversarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

