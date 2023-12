Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost schimbat din functie dupa incendiul care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, a anuntat, miercuri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). „Astazi, 27 decembrie 2023,…

- Fiul generalului Petru Baiceanu, sef al Directiei Generale de Informatii a Armatei, se afla printre victimele incendiului de la Ferma Dacilor, au confirmat, miercuri, surse judiciare, potrivit Agerpres. Este vorba despre Vlad Baiceanu, un student in varsta de 21 de ani. Vlad Baiceanu, in varsta de…

- Ministerul Apararii Naționale a decis retragerea a proiectului de lege care vizeaza transformarea Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA, spionajul militar) intr-un serviciu secret cu personalitate juridica, potrivit unui comunicat al instituției citat de G4Media Sursa citata menționa zilele…