Stiri pe aceeasi tema

- Soferii nu trebuie sa uite sa isi curete geamurile, pentru ca si in acest caz risca amenzi, prevazute in noul Cod Rutier 2022. Potrivit autoritatilor, parbrizul, luneta si geamurile laterale murdare le restrang sau chiar le estompeaza vizibilitatea. Asadar, soferii care nu le pastreaza curate risca…

- Din aceasta luna, șoferii care, atunci cand conduc, nu au curate geamurile mașinii vor risca amenzi de peste 1.000 de lei Daca nu mențin curate toate geamurile mașinii cu care circula, șoferii vor putea fi sancționați, din 27 februarie, cu amenzi de aproape 1.200 de lei. Masura se regasește intr-o ordonanța…

- Soferii care isi imprumuta masina si refuza sa le dea politistilor date despre cel care a condus autoturismul, in cazul unui accident, platesc amenzi mai mari ca pana acum. Astfel, daca pana acum proprietarul unei masini trebuia sa plateasca 625,5 lei in cazul in care cel caruia ii imprumuta masina…

- Codul Rutier aduce modificari care vor intra in vigoare la finalul acestei luni, iar printre prevederile care le pot aduce sancțiuni mari șoferilor se regasește și cea legata de imprumutul mașinii personale. Daca pana acum, orice șofer putea sa-și lase mașina pe maini bune, fara sa raspunda in fața…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, printr-o ordonanta, modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind noi sanctiuni pentru mai multe abateri de la legislatia rutiera, precum si definirea si sanctionarea comportamentului agresiv la volan.…

- Mare ATENȚIE! Se complica situația pentru șoferii romani: Aceștia ar putea primi amenzi USTURATOARE, in cazul in care vor face aceasta greșeala cand se afla la volan pe drumurile din țara. Cea mai dura sancțiune pentru conducatorii auto este suspendarea permisului de conducere pentru o perioada foarte…

- Polițiștii vor pedepse mai mari pentru șoferii care incalca legea in trafic. In urmatoarele luni, agenții de la rutiera vor sa inaspreasca sancțiunile pentru vitezomani și sa introduca noi amenzi pentru cei care conduc agresiv. Decizia vine dupa ce Romania și-a menținut ultimul loc in topul european…

- Codul Rutier se schimba: Amenzi uriașe pentru șoferii agresivi in trafic. LISTA manevrelor care ii lasa fara permis 120 de zile Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a pus in dezbatere publica o propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia…