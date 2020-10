Fenomenul copiilor ignorați de părinții ocupați. Ela Crăciun trage un semnal de alarmă! Fenomenul copiilor ignorați de parinții ocupați. Ela Craciun trage un semnal de alarma! Vedeta a postat pe blogul ei un text emoționant despre cum cei mici iși doresc, mai presus de toate, ca parinții lor sa le acorde timp și sa se joace impreuna, un obicei care le sudeaza relația și ii ajuta sa ajunga la un confort psihic atat de necesar. “De fiecare data cand copilul tau te intreaba: ‘Mami, vrei sa colorezi cu mine?’ sau ‘Mami, vrei sa te joci cu mine?’, adevarata sa intrebare nu este aceasta. Cel mai de preț dar pe care il poți oferi copilului tau este timpul tau. Știu ca mulți dintre voi sunteți… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Capitala, Emilian Imbri, avertizeaza ca pe masura ce numarul imbolavirilor crește in intreaga lume, și achiziția de medicamente folosite in tratarea COVID va deveni din ce in ce mai dificila. Emilian Imbri a declarat la Digi24 ca deja nu…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, trage un semnal de alarma și ii avertizeaza pe copii, parinți, profesori și reprezentanți ai autoritaților ca debutul anului școlar va fi dificil. Specialistul spune ca nu vor exista „zero riscuri” in…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, transmite vineri ca anunțul ministrului de Finanțe despre „consolidarea fiscala” de anul viitor reprezinta in realitate o creștere a taxelor.„E clar, avem revenire economica: numai ca e in dublu V, de la Werner Iohannis! Euro a doborat azi un nou record istoric,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, profesorul Alexandru Rafila, a avertizat in cursul zilei de joi despre pericolul reprezentat de o anumita materie in programa școlara. Acesta susține ca modul in care orele se desfașurau pana acum ar expune foarte mult cadrele didactice și elevii, motiv pentru care medicul…

- Oana Roman a postat un mesaj prin care trage un semnal de alarma. Vedeta a povestit ce a pațit fiica sa și ii atenționeaza pe toți parinții sa fie atenți la copiii lor, pentru a evita o tragedie.

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in acest moment situația este stabila, dar luna septembrie va aduce cu sine noi riscuri. Arafat arata ca in situația in care vom avea peste 2500 de cazuri pe zi, iar secții ATI vor fi sufocate, atunci se poate trece la o alta abordare, inclusiv revenirea la starea…

- Angajatii din HoReCa protesteaza miercuri, intre orele 17-18, in fata restaurantelor si a teraselor unde lucreaza, pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc in aceasta industrie.Citește și: STUDIU in SUA: s-a aflat in ce ordine apar simptomele…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) vorbeste despre ”o prabusire dramatica a afacerilor din domeniu” si prezinta situatia pe diferite tipuri de transport. Transportul international de pasageri este extrem de afectat, cursele intracomunitare fiind oprite in proportie de 100%, iar cele…