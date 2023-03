In weekend-ul ce tocmai a trecut, s-a inregistrat al doilea cel mai mare faliment al unei instituții financiare din istoria țarii – Silicon Valley Bank. Criza bancilor care finanțeaza companiile tehnologice și active digitale precum criptomonedele a mai facut o victima cand autoritațile americane au decis sa inchida duminica Signature Bank. Banca-punte pentru depozitele Silicon […] The post Fenomenul bancar care a aparut in SUA dupa falimentul din Silicon Valley. Ce s-a intamplat cu depozitele creditorului first appeared on Ziarul National .