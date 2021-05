Stiri pe aceeasi tema

- Conform publicației Glasul Aradului , muzicianul s-a nascut intr-o familie de filologi și s-a indragostit de muzica de timpuriu, datorita bunicului din partea mamei, dar și numeroaselor rude, care formau in zona un adevarat clan de muzicanți. La 8 ani inceput studiile de orchestra ca violoncelist la…

- Luna plina din 26 mai va forma o eclipsa in zodia Sagetatorului, in opoziție cu Soarele din Gemeni. Este una dintre cele mai importante eclipse ale anului și cea mai puternica Luna plina din acest an. Este supranumita Luna sangerie.Luna plina din 26 mai sau Super Luna sangerie, cum este numita de astronomi,…

- Cea mai mare producție TV realizata vreodata in Romania, seria Django, se filmeaza, de cateva zile, in zona rurala a Brașovului. Vulcanul Racoș a fost transformat intr-un impresionant platou de filmare. Producția este o reinterpretare in limba engleza a clasicului western din 1966. Serialul va avea…

- Jucatoarea Gabriela Ruse a declarat, joi, dupa tragerea la sorti a meciurilor din cadrul intalnirii cu Italia, ca Billie Jean King Cup fara spectatori este la fel ca un turneu normal, cu care sportivele s-au obisnuit deja in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro. “Ne dorim foarte…

- Putem merge ca turiști in Italia din luna iunie, pentru ca țara se deschide, a declarat aseara premierul Italiei. Ce ne trebuie ca sa ajungem acolo? Ei bine, un bilet de avion, daca mergem cu avionul și un certificat sau un pasaport de vaccinare anti-Covid. Autoritațile de acolo spun ca Italia trebuie…

- Actuala generație Jeep Compass a debutat in 2016, cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles. SUV-ul este asamblat in 5 țari și anume Italia, Mexic, Brazilia, China și India. Anul trecut, varianta facelift a debutat prima oara in China. Acum, aceasta a fost lansata și pe continentul european, fiind…

- Romania U21 va debuta in aceasta seara, de la ora 22:00, impotriva naționalei din Țarile de Jos (Olanda), in grupele turneului final din acest an. Pentru formația lui Adrian Mutu este a doilea EURO consecutiv la care participa, dupa cel din anul 2019 din Italia, unde "tricolorii" mici au izbutit sa…

- Romania U21 va debuta in aceasta seara, de la ora 22:00, impotriva naționalei din Țarile de Jos (Olanda), in grupele turneului final din acest an. Pentru formația lui Adrian Mutu este a doilea EURO consecutiv la care participa, dupa cel din anul 2019 din Italia, unde "tricolorii" mici au izbutit sa…