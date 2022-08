Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen meteo rar a avut loc, duminica seara, in județul Dolj. O tornada uriașa a fost surprinsa langa Craiova, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Imagini cu o tornada surprinsa in zona localitații Albești au fost postate pe Facebook.

- Fenomen astronomic spectaculos! In noaptea de miercuri spre joi, din diferite colțuri ale lumii, a fost vizibila cea mai mare Superluna din acest an.Un astfel de fenomen se produce atunci cand Luna se afla in punctul cel apropiat de Terra in traiectoria sa pe orbita.

- In aceasta luna, observatorii cerului vor avea sansa de a surprinde o priveliste a celei mai mari Superluni din 2022, numita si Superluna Buck. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- In aceasta luna, observatorii cerului vor avea sansa de a surprinde o priveliste a celei mai mari Superluni din 2022, numita si Superluna Buck. Luna Buck a fost numita de triburile Algonquin pentru ca luna iulie este momentul in care tinerii cerbi buck isi arata de obicei coarnele inmugurite. Luna plina…

- In noaptea de luni spre marti. 4/5 iulie, polițiștii din Vișeu de Sus au observat un autoturism, care circula din direcția Vișeu de Sus spre Moisei, iar in urma efectuarii de catre polițiști a semnalului regulamentar de oprire folosind mijloacele acustice și luminoase din dotarea autospecialei, conducatorul…

- Natura ofera un spectacol vizual, la Techirghiol. Un fenomen neobișnuit i-a uimit atat pe localnici, cat și pe turiști. Lacul, cunoscut datorita namolului cu efecte benefice pentru sanatate, a devenit roz, spre surprinderea tuturor.

- Fenomen meteorologic fascinant surprins in aceasta dimineața pe Transfagarasan. La o altitudine destul de mica s-a format o „mare de nori", care lasa sa se vada doar piscurile muntilor si stancile mai inalte.

- WTA a publicat azi noul clasament din circuitul feminin, actualizat dupa Roland Garros 2022. Simona Halep (30 de ani) se afla pe 20 WTA. Poloneza Iga Swiatek (21 de ani) a caștigat competiția de la Paris și continua pe locul 1 WTA. Ea are un total de 8.631, aproape dublu fața de principala urmaritoare.…