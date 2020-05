Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ONG Mare Nostrum au descoperit pe plajele de la Marea Neagra 12 delfini esuati din diferite cauze. Acestia trag un semnal de alarma in ceea ce priveste protejarea speciei. "Primavara cu cifre ingrijoratoare pentru delfinii din din Marea Neagra. In luna aprilie, colegii nostri…

- ONG-ul Mare Nostrum a anuntat ca 12 delfini au esuat pe litoralul romanesc in luna aprilie, 11 dintre acestia fiind descoperiti in perioada 17-28 aprilie. Cele mai multe dintre exemplare erau in stare avansata de descompunere, anunța news.ro.ONG-ul Mare Nostrum a transmis, marti, printr-un…

- Pentru a se incerca prevenirea raspandirii coronavirusului pe litoralul romanesc este posibil ca turistii care intra in statiuni sa fie testati, dupa cum a spus, marti, George Niculescu, prefectul judetului Constanta, in urma unei intalniri pe care a avut-o cu reprezentantii patronatelor din turism.…

- Delfini esuati au fost gasiti pe plajele din Navodari, Eforie Sud si Mamaia Nord, cele mai multe sesizari fiind inregistrate in zona Navodari. „Primavara cu cifre ingrijoratoare pentru delfinii din din Marea Neagra. In luna aprilie, colegii nostri s-au deplasat la 12 cazuri de esuari, 11 dintre aceste…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, insa se pare ca vremurile extrem de grele abia acum incep. Se pare ca varful epidemiei de Covid-19 va fi atins in perioada Paștelui, mai exact la inceputul lunii aprilie, dar și la sfarșitul lunii mai.

- Daca miercuri presedintele FRF, Razvan Burleanu, mentionase intr-o conferinta de presa ca activitatea fotbalistica va fi sistata daca o singura persoana din fotbalul intern va fi contaminata cu virusul COVID-19, ieri lucrurile s-au schimbat desi nu s-a inregistrat acest lucru. „Avand in vedere pericolul…

- Senatoarea USR Ramona Dinu a participat la evenimentul organizat de Financial Intelligence sub titlul Importanta geostrategica si economica a Marii Negre in actualul context european. Dinu afirma ca in perioada urmatoare se va incerca din nou sa se creeze cadrul legislativ pentru exploatarea resurselor…

- Hotelierii bulgari au anuntat, pentru anul 2020, tarife mai mici cu pana la 10% pentru vacantele din lunile de vara, comparativ cu anul anterior, in timp ce ofertele din Romania vor creste cu 5%, in acelasi interval, potrivit consultantilor din turism. Reprezentantii agentiilor de turism din…