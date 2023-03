Fenomen astronomic rar. Cinci planete se vor alinia pe cer Cinci planete din sistemul nostru solar se vor alinia pe cer incepind din aceasta seara. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Uranus vor forma o linie dreapta, iar fenomenul poate fi vazut și cu ochiul liber, imediat dupa apusul Soarelui, spre nord-vestul orizontului. {{664368}}Este un eveniment ceresc care apare o data la cițiva ani. Și anul trecut a fost o astfel de aliniere, prima de acest fe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 27 martie, si marti, 28 martie 2023, cinci dintre cele opt planete ale sistemului solar (Jupiter, Mercur, Venus, Uranus si Marte) vor fi aliniate pe cerul noptii. Alinierea va putea fi admirata din Romania in funcție de vreme. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, seara,…

- Specialisii NASA anunta ca un fenomen uluitor poate fi vazut cu ochiul liber pe cerul Romaniei. Acestia sfatuiesc oamenii sa iasa afara imediat ce soarele apune pentru a vedea fenomenul astronomic rar. Iata despre ce este vorba, mai exact. In seara de 28 martie, pe cerul Romaniei vor putea fi observate,…

- Pe cer, seara, se vad trei planete in aceste zile, Venus, Jupiter și Marte. Imediat dupa apusul Soarelui, in aceeași direcție pe cer, se vad Venus și Jupiter, iar Marte ramane pe cer mai multe ore, se precizeaza in calendarul astronomic publicat de Observatorul Astronomic amiral Vasile Urseanu.

- Maramureșenii au parte in aceste zile de o serie de fenomene astronomice interesante. Pe cer, seara, se vad trei planete, Venus, Jupiter și Luna. Cei de la Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu” spun ca imediat dupa apusul Soarelui, in aceeași direcție pe cer, se vad Venus și Jupiter, iar Marte ramane…

- Totul pare sa fie in ordine in sistemul nostru Solar: planetele mici stincoase, cum ar fi Venus, Pamint sau Marte, se rotesc relativ aproape de steaua noastra, iar giganții mari de gaze și gheața, precum Jupiter, Saturn sau Neptun, se mișca pe orbite mari in jurul Soarelui. In doua studii publicate…

- Observatorul astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a realizat o trecere in revista a principalelor evenimente astronomice ale anului 2023. Venus in pole-position Planeta Venus se va vedea foarte bine in acest an, in luna mai va avea loc o eclipsa de Luna care va fi greu de observat, in schimb vor putea…

- Astrologia este o practica care folosește pozițiile corpurilor cerești – și anume Soarele, Luna, planetele și constelațiile – pentru a trage inapoi cortina cosmica și a prezice modul in care s-ar putea desfașura evenimentele din viitor. Și in timp ce retrogradele sunt de temut in comunitatea astro,…

- Ultima noastra invartire in jurul Soarelui a fost ca o tura salbatica intr-un rollercoaster cosmic. Anul 2023 promite la fel de multe urcușuri și coborașuri. Doar ca acum vom avea ceva mai multa experiența și vom fi pregatiți sa gestionam schimbarile bruște. Lasa soarele sa intre in casa ta! Se ivesc…