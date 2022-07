Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o sansa istorica de a folosi bani europeni, dar depinde de cat va fi capabila sa faca acest lucru. In ultimul exercitiu bugetar, țara noastra a reusit sa ia doar 60% din fondurile comunitare. Este o problema de sistem pe care guvernul trebuie sa o rezolve cat mai repede, ca sa aiba acces…

- Guvernul Ciuca a stabilit ca Romania sa fie reprezentata in Comisia de la Veneția, organizație a Consiliului Europei care vegheaza la respectarea democrației constituționala, de ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Acesta va fi membru cu puteri depline, in timp ce Radu Iulian Sebastian Radulețu va…

- Partidul Miscarea Populara se opune modificarilor la Codul fiscal pe care le pregateste Guvernul Ciuca (PSD – PNL – UDMR) prin care vor fi crescute anumite taxe si impozite, va fi injumatatit plafonul pentru IMM-uri si se vor elimina anumite facilitati fiscale pentru microintreprinderi. PMP considera…

- Elena Udrea, condamnata definitiv, in 7 aprilie, la șase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute" și aflata in arest in Bulgaria, va afla vineri daca judecatorii bulgari o vor extrada in Romania pentru a-și executa pedeapsa. Ea a susținut miercuri, la Curtea de Apel de la Sofia, ca se fac presiuni…

- Fenomenul firmelor care nu realizeaza lucrari dar sunt specializate pe „contestații” in transporturi continua sa prospere in Romania. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca in prezent exista litigii in care diverse companii cer CNAIR aproape un miliard de euro. Fii la curent…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) atrage atentia asupra riscurilor ascunse in cresterea ROBOR: scumpirea creditelor, inasprirea creditarii si reducerea cererii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Recensamantul Populației și Locuințelor, cel mai important eveniment social al anului, care a debutat pe 14 martie, pentru prima data in istorie, sub o noua forma, are cifre incredibile. Astfel, Institutul Național de Statistica a primit, oficial, 10 milioane de chestionare, fiind cea mai mare participare…

- Prezentatorul TVR Dan Negru comenteaza anunțul conducerii TVR cu privire la decizia Romaniei de a nu mai participa la Eurovision. In 2022, Romania s-a clasat numai pe locul 18, iar juriul a fost descalificat cu acuzații grave ca ar fi incercat sa fraudeze votul. Fii la curent cu cele mai noi…