Stiri pe aceeasi tema

- Primele scriitoare engleze se credea ca au aparut in perioada Evului Mediu tarziu, dar, potrivit unei noi carti bazate pe cercetare in domeniu, autoarele ar fi debutat in secolul al VIII-lea, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena…

- Vești importante pentru anumiți romani! Iata cine va putea ieși mai devreme la pensie, de acum inainte. Potrivit unei decizii a Curții Constituționale din Romania, unii romani vor putea ieși la pensie cu pana la 15 ani mai devreme, dar doar daca indeplinesc anumite condiții, anunța B1TV. Este vorba,…

- Au aparut deja cazuri de gripa in Romania! Patru au fost raportate in Bucuresti si unul in Iasi. Niciun pacient nu era vaccinat. Primele imbolnaviri s-au inregistrat mai devreme cu trei saptamani fata de sezonul trecut.

- Au aparut primele imagini cu locul in care este inchis Gheorghe Dinca, barbatul care susține ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, doua tinere pe care le-a luat la ocazie și de care de atunci familiile lor nu mai știu nimic. Sunt aproape trei luni de cand cazul Caracal a aparut in…

- Unele persoane cu autism folosesc strategii pentru a ascunde trasaturi asociate cu aceasta boala in timpul interactiunilor sociale, un fenomen numit "camuflaj social". Oamenii de stiinta implicati in studiu sunt de parere ca dezvoltarea gradului de constientizare a camuflarii in randul medicilor ar…

- Este posibil ca femeile sa nu fie diagnosticate cu tulburare de spectru autist la fel de frecvent precum barbatii deoarece ele ascund mai bine semnalmentele acestei conditii, potrivit unui nou studiu, scrie The Guardian, conform news.ro.Unele persoane cu autism folosesc strategii pentru a…

- Peste 43.500 de candidati sunt asteptati sa participe la sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat, care incepe astazi, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Primele rezultate se vor afisa in 3 septembrie, cand se vor depune si contestatiile, iar rezultatele finale sunt programate…