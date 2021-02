Femeie tâlhărită noaptea, în Ploiești! Victima a fost internata in spital F. T. In seara zilei de duminica, 14 februarie a. c., in jurul orei 22:00, polițiștii Secției de nr. 3 Ploiești au fost alertați ca un individ a lovit o femeie și i-a smuls geanta. Potrivit unui comunicat al poliției prahovene, „din cercetari a reieșit faptul ca, in timp ce se deplasa pe o strada din Ploiești catre domiciliu, o femeie ar fi fost deposedata prin violența de geanta personala. Persoana vatamata ar fi fost lovita in zona feței iar ulterior barbatul ar fi fugit intr-o direcție necunoscuta. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

