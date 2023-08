Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a lovit cu masina o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, in aceasta dimineata, in municipiul Hunedoara. Victima in varsta de 65 de ani a fost ranita si transportata la spital. Incidentul a fost raportat la ora 8.26. Barbatul in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara,…

- Grav accident de circulație petrecut ieri, 20 iulie, la ora 19.13. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au intervenit la evenimentul rutier produs pe DN 19 in localitatea Remeți. „La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat, de 51 de ani, din Iași,…

- Un grup de motocicliști din Ungaria a fost spulberat pe DN 68 de o mașina intrata pe contrasens. Doi barbați au murit, altul e ranit grav Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti…

- O masina a fost lovita de tren astazi, la trecerea de cale ferata de pe strada Botani, din comuna Banita, judetul Hunedoara. Cei doi pasageri au iesit constienti din autovehicul. La fata locului au intervenit pompierii Detasamentului Petrosani precum si un echipaj de ambulanta – SAJ. UPDATE Soferul,…

- Un barbat de 65 de ani a murit, iar o femeie a fost lovita, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau a ajuns in raul Cerna, in judetul Hunedoara. Victimele erau blocate in autoturism, fiind scoase de pompieri. "Astazi, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, a fost anuntat faptul ca un…

- Accident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața: o femeie care satea pe o banca aflata la marginea unui spațiu verde a fost lovita de o mașina condusa de un barbat in varsta de 76 de ani. Totul s-a petrecut chiar in fața Primariei Arad. „In ziua de 13 iunie, in jurul orei 11:45, un barbat […] Articolul…

- O ambulanta aflata in misiune, care transporta un barbat de 36 de ani catre Unitatea de Primiri Urgente, a fost implicata, joi seara, intr-un accident rutier in municipiul Sibiu. Autospeciala a fost lovita de o masina condusa de o femeie de 39 de ani care a fost ranita.”Politistii Biroului Rutier…