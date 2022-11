Femeie dezbrăcată, a făcut circ în ambulanță. A lovit și un polițist VIDEO Scene șocante au fost surprinse in Ilfov cu o femeie luata de ambulanța și poliție. Aceasta a avut o cadere nervoasa și depresie postanatala, s-a dezbracat și a inceput sa-i agreseze pe oamenii legii. Culmea, in loc sa detensioneze situația, polițiștii au luat-o in ras și au inceput sa-i dea raspunsuri in batjocora. Aceasta a avut o cadere nervoasa și depresie postanatala, s-a dezbracat și a inceput sa-i agreseze pe oamenii legii. Culmea, in loc sa detensioneze situația, polițiștii au luat-o in ras și au inceput sa-i dea raspunsuri in batjocora. Soțul acesteia a fost cel care a sunat la 112. Atenție,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

