Stiri pe aceeasi tema

- "Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Președintelui Romaniei sa declare starea de urgența, iar Parlamentului…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București a fost confirmata cu coronavirus. Se fac verificari cu privire la posibili contacți ai femeii, din randul personalului care desfașoara activitați in cladirea Palatului Victoria, transmite Realitatea PLUS.Autoritațile…

- Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in Capitala. Este vorba de o femeie de 42 de ani, contact al primului barbat infectat din București. Astfel, Romania ajunge la 14 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru a stop virusului

- Autoritatile au confirmat al optulea caz de infectie cu coronavirus in Romania - o femeie de 51 de ani, din judetul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID -19 dupa ce s-a intors din Italia. „A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare cu noul…

- O femeie in varsta de 40 de ani, ghid pe un autobuz turistic in Osaka (Japonia), a fost diagnosticata a doua oara cu Covid - 19, dupa ce medicii i-au spus la inceputul lunii februarie ca se vindecase, a scris, joi, reuters.comPe 29 ianuarie, medicii i-au pus femeii primul diagnostic cu Co-…

- O femeie din Rusia care a evadat dintr-un spital in care fusese plasata in carantina in urma unei vacante petrecute in China a fost somata sa se prezinte in instanta si risca sa fie din nou spitalizata, au anuntat vineri autoritati judiciare din aceasta tara, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Alla…