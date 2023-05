Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile franceze de interventie in situatii de urgenta au fost nevoite miercuri sa darame ziduri pentru a scoate dintr-o locuinta din nord-estul Frantei o femeie de nationalitate americana care cantarea 391 de kilograme si necesita ingrijiri medicale, transmite joi agentia DPA.Femeia, care a trait…

- O intervenție impresionanta a avut loc in Franța pentru o femeie care cantarește 391 de kilograme. Pentru a ajunge la ea, a fost nevoie de o mobilizare masiva. Serviciile de urgența au fost nevoite sa darame un perete pentru a o scoate din casa pe femeie.

- Femeia, care a trait timp de aproximativ 20 de ani in Stenay, in apropiere de granita cu Belgia si Luxemburg, a refuzat anterior sa primeasca ajutor medical, conform postului France 3.Mai multe luni au fost necesare pentru a pregati operatiunea. In cadrul acesteia a fost utilizata o ambulanta pentru…

- Doi adulți și doi copii sunt in continuare disparuți dupa ce barca in care se aflau, impreuna cu alte opt persoane, s-a rasturnat in seara zilei de 30 aprilie, in raul Mureș. Cautarile continua marți dimineața, cu efective marite, a anunțat Ispectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.„A doua…

- Febra dengue devine din ce in ce mai raspandita in Europa pe fondul schimbarilor climatice, au avertizat cercetatorii dupa ce o femeie din Marea Britanie s-a infectat in timpul vacantei in sudul Frantei, relateaza vineri DPA/PA Media.O femeie de 44 de ani, al carei nume nu a fost facut public, s-a…

- Un numar de pana la 10 persoane ar fi prinse sub daramaturi, dupa o explozie care a dus la prabușirea a doua cladiri rezidențiale in Marsilia, oraș aflat in sudul Franței, potrivit ministrului de Interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. O a 3-a cladire a fost distrusa parțial, potrivit autoritaților…

- Prabusirea unei cladiri cu patru etaje din centrul Marsiliei, al doilea oras ca marime din Franta, s a soldat cu ranirea grava a cel putin cinci persoane, transmite AFP citat de Agerpres.ro.Exista suspiciuni puternice ca o explozie a provocat prabusirea, dar trebuie sa fim foarte atenti la cauze in…

- O femeie și-a pierdut viața intr-un incendiu izbucnit luni noapte in orașul Sibiu. Flacarile puternice au fost vazute in jurul orei 1.00, iar in cateva minute acestea au cuprins mansarda și acoperișul casei. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul casei pe o suprafața…