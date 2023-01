Stiri pe aceeasi tema

- Doi libanezi au fost filmați de camerele cu termoviziune in timp ce incercau sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Ostrov au depistat, pe 12 ianuarie, in zona localitații Carvan, doi cetateni straini care se deplasau pe jos dinspre…

- Sapte cetateni turci au fost depistati de politistii de frontiera de la Moldova Veche incercand sa treaca ilegal granita in Serbia ajutati de doi romani, informeaza, luni, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, potrivit Agerpres."In data de 17.12.2022, politistii de frontiera din…

- Intr-un raspuns pentru G4Media, Autoritatea Vamala Romana a explicat motivele din cauza carora in ultima perioada sunt inregistrate blocaje semnificative in traficul de transporturi din Vama Siret, pe sensul Ucraina-Romania. Autoritațile au transmis și ca pe sensul Romania-Ucraina traficul se desfașoara…

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si ucraineana, este cercetata penal pentru tainuire, dupa ce a fost depistata in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret cu doua biciclete furate din Germania, valoarea acestora fiind de circa 65.000 lei, potrivit agerpres.Potrivit unei informari transmisa de…

- Argentina – Australia este cel mai important meci al zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal, programat la doar dupa ore de duelul in care reprezentativa din Țarile de Jos va infrunta SUA. Toate privirile sunt indreptate spre Lionel Messi, dupa ce starul sud-american a ratat un penalty in duelul cu…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia se poate acorda cetatenie romana strainilor care sunt casatoriti de cel putin 10 ani cu cetateni romani, chiar daca nu domiciliaza in Romania.

- Un barbat care era in pericol sa se scufunde in apele Dunarii, cu ambarcatiunea in care se afla, a fost salvat, astazi, de politistii de frontiera in zona Moldova Veche, informeaza Agerpres. Potrivit Politiei de Frontiera Timisoara, interventia a avut loc in timp politistii se aflau intr-o misiune de…

- Trupa de muzica rock Haydamaky s-a format cant toți erau studenți și abia invațau despre muzica academica. Au cantat pe strada pentru bani, iar mai apoi doar de placere – acum canta pentru poporul ucrainean, pentru speranța și victoria binelui.