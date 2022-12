Femeie accidentată în centrul Timişoarei în timp ce traversa strada Accident in plina zona centrala a Timisoarei. Un sofer in varsta de 72 de ani a accidentat o femeie care traversa strada I. C. Bratianu regulamentar cu trotineta prin loc special amenajat. Autoturismul a virat dreapta catre Piața Huniade, moment in care a surprins-o și accidentat-o pe femeia de 30 de ani, care traversa strada pe […] Articolul Femeie accidentata in centrul Timisoarei in timp ce traversa strada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada I.C Bratianu dinspre bulevardul Revoluției ,virand dreapta catre Piața Huniade,moment in care a surprins și accidentat o femeie de 30 de ani,care traversa strada pe trotineta prin loc special amenajat și marcat corespunzator. In urma…

