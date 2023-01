Stiri pe aceeasi tema

- Ana, in varsta de 44 de ani, a murit sambata dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Mai fusese atacata de caini, acum niciun an, in aceeași zona, și a scapat atunci cu viața doar datorita intervenției curajoase a altor sportivi, care treceau intamplator…

- Ana Oros Daraban este numele femeii care și-a gasit sfarșitul langa Lacul Morii, in București, dupa ce a fost sfașiata de caini. Acum, noi detalii despre femeia de 44 de ani ies la iveala, unul dintre ele fiind faptul ca era angajata la Primaria Capitalei.

- Femeia de 43 de ani a murit, sambata dimineața, dupa ce a fost atacata de mai multi caini, in timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii. Terenul unde a avut loc tragedia este unul privat, au transmis reprezentanții Primariei Sectorului 6. Zona este una neamenajata. Potrivit unui comunicat al…

