Femeia grațiată de Traian Băsescu, din nou la închisoare Garofița Mocanu, mama a noua copii, la data grațierii avea doar șapte, a comis faptele pentru care a fost condamnata in stare de recidiva postexecutorie, aceasta fiind condamnata anterior pentru comiterea unor infracțiuni de aceeași natura cu cele pentru care a fost cercetata in prezenta cauza.De menționat ca femeia s-a sustras de la urmarirea penala, nu are și nu a avut loc de munca. Garofița Mocanu a mai fost reținuta și in 2008 pentru furt și apoi, in ianuarie 2010, a fost arestata din nou, pentru o luna. Condamnata definitiv in 2012 la trei ani de inchisoare, Garofița Mocanu a reușit sa amane… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

