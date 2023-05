Stiri pe aceeasi tema

- O australianca in varsta de 95 de ani, Clare Nowland, a murit miercuri, la o saptamana dupa ce a fost electrocutata cu un taser de catre un politist in azilul de batrani, anunta politia, care precizeaza ca femeia era, la acel moment, "inarmata cu un cutit", relateaza AFP. "Cu mare tristete, confirmam…

- Lionel Messi va conduce campioana mondiala Argentina impotriva Australiei intr-un meci amical care va avea loc luna viitoare la Beijing, prima sa vizita in China in ultimii șase ani urmand sa starneasca o adevarata goana pentru bilete, relateaza Reuters.

- Incidentul a avut loc in caminul unde traieste femeia in varsta de 95 de ani. Aceasta era agitata si avea in mana un cutit. Nu se stie daca victima, aflata acum in stare critica, va supravietui. Autoritatile fac o ancheta.

- Polițiștii australieni au electrocutat cu un aparat cu electroșocuri o femeie in varsta de 95 de ani. Incidentul care este anchetat de autoritați s-a produs la un azil de batrani, potrivit Reuters.Poliția australiana a lansat o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 95 de ani a fost ranita in timpul…

- Medicii de la spitalul din statul New South Wales spun ca femeia a ajuns la spital cu fractura craniana și „hemoragie cerebrala", dupa ce ar fi fost electrocutata de poliție intr-un centru de ingrijire a persoanelor in varsta, scrie The Guardian.Poliția a confirmat ca a lansat o investigație in legatura…

- Un val de frig aduce ninsori timpurii in sud-estul Australiei.Iarna a venit mai devreme in Australia anul acesta, un front de aer rece aducand vanturi puternice, zapada si grindina in sud-estul tarii, informeaza Reuters. CITESTE SI Co-fondatorul Pink Floyd, Roger Waters, a inceput seria de concerte…

- Parți dintr-un obiect militar au fost descoperite in apropiere de orașul Bydgoszcz din nordul Poloniei, au anunțat joi, 27 aprilie, ministerele Apararii și Justiției de la Varșovia, confirmand informațiile aparute in presa, relateaza Reuters. Postul de radio RMF FM precizeaza ca obiectul gasit este…

- Ploile abundente au provocat viituri, duminica, in cel mai mare oras din Australia, Sydney. In urma avertizarilor meteorologice, reprezentantii serviciilor pentru interventii de urgenta si locuitorii au fost nevoiti sa protejeze casele cu saci cu nisip, transmite Reuters.Autoritatile pentru situatii…