- Intamplarea prin care a trecut prezentatoarea Mirela Vaida i-a șocat pe colegii acesteia de breasla. Și Cristina Șiscanu a rememorat clipele de coșmar de pe vremea in care lucra, culmea, la aceeași emisiune, Acces Direct. Jurnalista a trecut prin clipe delicate, dar care nu s-au soldat cu violențe de…

- Mirela Vaida a povestit ca s-a temut pentru viața ei in clipele de coșmar, iar primele ganduri au zburat catre cei trei copii ai sai.„M-am saturat de plans. Am crezut ca am depașit...Lumea nu ma știe pe mine așa și eu nu vreau sa apar așa in fața oamenilor. Sunt un om puternic in aparența. Cei care…

- Au fost facute publice primele imagini cu femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida, in primul minut al emisiunii Acces Direct. Camerele de supraveghere ale televiziunii au surprins-o pe atacatoare, așteptans sa inceapa emisiunea ca sa acționeze. Mirela Vaida a declarat la Antena 3, ca, cel mai probabil,…

- Mirela Vaida a ajuns in urma cu doar cateva momente la secția de Poliție pentru a depune plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a vorbit printre lacrimi despre incidentul din timpul emisiunii Acces Direct și despre faptul ca se teme pentru viața ei.

- Eelena Gheorghița a facut testul poligraf, iar in urma acestuia s-a aflat daca a fost sau nu violata de consilierul local in casa caruia lucra de dimineața pana seara. Femeia a fost la un pas sa jure ca abzuul a avut loc, iar soțul o susține in continuare, deși ultimele informații susțin cu totul altceva…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct și concurenta noului sezon de Te cunosc de undeva!, care debuteaza pe 6 februarie, dezvaluie cateva detalii despre parcursul sau in show-ul transformarilor.