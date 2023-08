Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a notificat in luna februarie a acestui an Consiliul Uniunii Europene, in baza articolului 265 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene si a mentionat ca a deschis poarta pentru o noua actiune la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat faptul ca a reușit sa inceapa un nou proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene privitor la refuzul Austriei de a primi Romania in Schengen. Tomac se folosește de dreptul Uniunii Europene și a dat in judecata Consiliul European pentru lipsa de acțiune in…

- Romania pierde prin neaderarea la spațiul Schengen peste 10 miliarde de euro anual, ca urmare a opoziției Austriei, a spus Eugen Tomac, președintele PMP, intr-o conferința de presa desfașurata miercuri la Cluj-Napoca. Liderul PMP a anunțat ca procesul deschis impotriva deciziei Austriei la Curtea de…

- de Pavel Lucescu Peste 5.000 de dosare penale s-au inchis pentru ca faptele s-ar fi prescris ca urmare a aplicarii de catre instanțele naționale a deciziilor CCR și ICCJ privind prescripția. Nu erau dosare cu batranici care faceau evaziune cu patrunjel pe trotuarele marilor orașe și nici cu hoți de…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a aratat, printr-o hotarare data luni, 24 iulie, ca instanțele naționale din Romania sunt obligate sa nu aplice deciziile Curții Constituționale și ale Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la prescripție.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat luni, 24 iulie, hotararea menita sa arate daca judecatorii naționali pot lasa neaplicate deciziile Curții Constituționale (CCR) și ale Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) cu privire la intreruperea prescripției raspunderii penale. De hotararea…

- Comisia Europeana este alaturi de Romania in procesul de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, susține europarlamentarul Eugen Tomac, care a primit o scrisoare din partea comisarului pentru Afaceri Interne.

- Romania și Bulgaria trebuie sa intre cat mai curand in spațiul Schengen, a precizat președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, Koen Lenaerts. Declarațiile au fost facute, astazi, in cadrul ceremoniei desfașurate la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași in care profesorul Koen Lenaerts…