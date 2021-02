Feli lanseaza „Bade, tu ești pui de drac”, a noua și penultima fila din jurnalul ei muzical #Felidinpoveste, in care rememoreaza amuzata despre cum i-a venit de hac unui baiat laudaros și narcisist din trecutul ei. „E haina grea și pacoste mare dragostea de propria persoana și se transforma chiar in comedie atunci cand mai este și zugravita in modestie. Cam asta am trait eu, cand eram mai credula, cu un «badița» cuceritor la prima vedere, dar atat de plin de el ca nu mi-a luat mult pana mi-am luat avantul ala mare și am fugit de am mancat Pamantul”, glumește Feli despre episodul de joaca amoroasa de-a…