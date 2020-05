Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 12.05.2020 se reia activitatea de relații cu publicul la nivelul ghiseului Serviciului Rutier, cu sediul in Baia Mare, strada Tineretului, nr. 10, dupa urmatorul program: – Luni: 08.30 – 11.30 ; 14.30 – 15.30; – Marti: 08.30 – 11.30 ; 16.00 – 18.00; – Miercuri: 08.30 – 11.00 ; 14.30…

- Fabrica de Arme Cugir iți va relua de luni, 4 mai 2020, activitatea, dupa ce societatea a luat masuri menite sa asigure un climat de securitate și siguranța pentru salariați. In urma cu puțin timp, conducerea Fabricii de Arme Cugir ne-a transmis o informație potrivit careia incepand cu data de 4 mai…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a prezentat estimarile privind scaderea PIB pentru anul 2020, in contextul crizei provocate de coronavirus. „In aceste conditii, deficitul bugetului general consolidat...

- Lucrul de acasa caștiga tot mai mulți adepți. Pentru ca nu mai stau in trafic, au redus cheltuielile și iși gestioneaza singuri atribuțiile, angajații și-ar dori ca programul sa fie menținut și dupa perioada de criza, iar macar doua zile pe saptamana sa lucreze de

- Doctorița Daniela Marcoci a fost numita manager interimar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț pe perioada starii de urgența. Activitatea de repunere in funcțiune a circuitelor la spitalul problema de la Suceava, aflat aproape in stare de colaps, a facut din medicul epidemiolog detașat din…

- COVID-19. Pentru fanii naționalei Italiei, numele Enrico Castellacci nu reprezinta o necunoscuta. Acesta era medicul echipei in 2006, cand italienii au cucerit Mondialul din Germania. Fostul medic al „Squadra Azzurra” a vorbit despre impactul COVID-19 in Italia și despre consecințele pe care aceasta…

- Romania a ajuns la 29 de pacienti infectati cu coronavirus. In mai putin de 24 de ore, numarul a crescut alarmant, aproape s-a dublat. Autoritatile spun ca... The post Raed Arafat, anunt ingrijorator despre coronavirus: Este posibil sa se ajunga la o rata de infectare foarte mare appeared first on Renasterea…

- Doctorul Masoud Mardani a declarat intr-un interviu acordat unui ziar iranian ca o persoana infectata cu noul coronavirus ar putea transmite infectia altor patru persoane. Astfel, este de asteptat ca 30-40 la suta din populatia Teheranului sa fie infectata cu virusul COVID-19 pana la sfarsitul lunii,…