- Ministerul Educatiei si Cercetarii a pus la dispozitie doua linii Telverde pentru a facilita accesul rapid la informatii tuturor celor interesati de contextul educativ si sanitar in care se va desfasura activitatea didactica in anul scolar/universitar 2020-2021.

- Redeschiderea cursurilor scolare pentru clasa/unitatea de invatamant unde au fost suspendate temporar din cauza noului coronavirus va fi decisa de catre Directia de Sanatate Publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu avizul prealabil al Centrelor Judetene de Coordonare si Conducere a…

- Inceperea noului an școlar din aceasta toamna, in contextul pandemiei de COVID-19 , este unul dintre cele mai dezbatute subiecte in aceste zile. Potrivit experților in sanatate publica, odata cu redeschiderea școlilor și a gradinițelor, numarul infecțiilor cu noul coronavirus va exploda.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca autoritatile centrale nu iau in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie, relateaza Agerpres. El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei…

- "Noi adaptam evoluția din apropierea anului școlar, sa spunem sfarșitul lunii august, și vom spune ce putem face in 15 septembrie sau cum suntem. Pregatim așadar tot ce inseamna masuri”, a declarat Nelu Tataru, la Digi24. Ministrul Sanatatii a explicat ca autoritatile vor gestiona perioada…

- Ziarul Unirea Liber la redeschiderea creșelor, gradinițelor și after school-urilor: Normele au fost publicate in Monitorul Oficial Setul de masuri privind redeschiderea creșelor, gradinițelor și a after school-urilor a fost publicat, luni, in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Educației și Cercetarii.…