”Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza editia de toamna a programului “Litoralul pentru toti”, prin care romanii se pot caza in hotelurile si pensiunile clasificate din statiunile de la Marea Neagra cu preturi incepand de la 35 de lei pe noapte. Pachetele turistice sunt cu pana la 70% mai ieftine in comparatie cu tarifele din varf de sezon, majoritatea hotelurilor din acest program pastrand tarifele de anul trecut”, anunta FPTR. Programul “Litoralul pentru toti”, a ajuns la editia cu numarul 42, se deruleaza in perioada 1 – 30 septembrie 2023 si se adreseaza tuturor turistilor…