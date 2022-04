Stiri pe aceeasi tema

- Excluderea jucatorilor de tenis rusi si belarusi de la urmatorul turneu de la Wimbledon din cauza razboiului din Ucraina doar "incita la ura si intoleranta", a denuntat Federatia Belarusa de Tenis intr-un comunicat de presa.

Andrei Rublev, locul 8 ATP, a afirmat, joi, ca excluderea sportivilor din Rusia si din Belarus de la turneul de la Wimbledon din cauza conflictului armat din Ucraina este "discriminare totala", relateaza AFP, potrivit news.ro

ATP, care gestioneaza circuitul masculin profesionist de tenis, in afara turneelor de grand slam, aflate sub tutela ITF, considera nedreapta exluderea jucatorilor din Rusia si Belarus de la Wimbledon, o masura luata de organizatorii englezi dupa invadarea Ucrainei.

Ucraineanca Elina Svitolina, ex-N.5 mondial al tenisului feminin, cere "excluderea" din circuit a jucatorilor rusi si belarusi daca nu vor denunta razboiul din Ucraina, informeaza miercuri AFP, in ziua in care Wimbledon a decis ca rusii si belarusii nu vor fi autorizati sa participe la editia sa…

Jucatorii ruși nu vor avea voie sa concureze la Wimbledon in acest an din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, potrivit unui raport publicat marți pe site-ul de știri din industria sportiva Sportico.

- Avand in vedere escaladarea situatiei din Ucraina, Federatia Romana de Fotbal, prin presedintele Razvan Burleanu, a transmis o scrisoare presedintelui FIFA, Gianni Infantino, cu propuneri in ceea ce priveste situatia fotbalistilor legitimati la echipele din Ucraina, care nu-si pot desfasura activitatea,…

Jucatoarea de tenis Victoria Azarenka din Belarus, locul 16 WTA, dubla castigatoare de grand slam si fost lider WTA, s-a declarat devastata de suferintele produse de razboiul din Ucraina, informeaza Reuters.

Companiile internaționale cu expunere la Rusia urmaresc indeaproape sancțiunile occidentale impotriva acestei țari, dupa o escaladare a crizei din Ucraina. Mai jos sunt prezentate, conform Mediafax, comentariile unor companii japoneze și europene cu privire la aceasta situație: