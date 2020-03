Stiri pe aceeasi tema

- Federal Reserve, banca centrala americana, reduce dobanda de referința la zero si lanseaza un program de relaxare cantitativa in valoare de 700 miliarde dolari, pentru a combate efectele economice ale coronavirusului, potrivit Mediafax.Vezi si: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea:…

- Executivul intentioneaza sa acorde IMM-urilor garantii pentru a avea acces la capital de lucru cu dobanda zero, in valoare de maximum 10 milioane lei, impactul pozitiv in economie fiind estimat la circa 70 miliarde lei, a scris, duminica seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin…

- Grupul austriac OMV, patronul Petrom, a anuntat joi ca planuieste sa vanda active in valoare de 2,3 miliarde de dolari pana la finalul anului urmator pentru a finanta majorarea participatiei la producatorul de mase plastice Borealis, tranzactie ce va costa 4,7 miliarde de dolari, scrie Reuters, potrivit…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmreaza sa aprobe fonduri in valoare de 8,3 miliarde de dolari pentru masuri de contracarare a epidemiei de coronavirus, informeaza site-ul agenției Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Planul prevede alocarea de fonduri pentru producerea de vaccinuri,…

- India si SUA isi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare in regiunea indo-pacifica si acorduri in domeniul apararii in valoare de mai multe miliarde de dolari, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, aflat in vizita in India, transmite dpa. Liderul de la Casa Alba a facut acest…

- Rusia va incepe sa livreze rachete de tip sol-aer, model S-400, catre India incepand cu sfarșitul anului 2021, precizeaza agenția de presa ruseasca, RIA Novosti, citata de Reuters. In 2018, India a semnat un contract in valoare de 5 miliarde de dolari cu Rusia pentru achiziția de sisteme de rachete…

- Pentagonul a primit o cerere din partea administratiei Trump de a construi circa 435 km de zid la frontiera cu Mexicul si evalueaza costul si viabilitatea proiectului, a declarat un oficial din Departamentul Apararii joi, relateaza Reuters.

- Datele Biroului Național de Statistica din Republica Moldova arata ca în ianuarie-noiembrie 2019, cota exporturilor în România a depașit 25 la suta. În aceasta perioada, R. Moldova a exportat marfuri în valoare de 2,6 miliarde de dolari americani, transmite Radio Chișinau.Cota…