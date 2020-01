February’s Moonstruck – Concurs de felicitări și scrisori de dragoste în limba engleză Concursul are doua secțiuni, dupa cum urmeaza: Felicitari destinat elevilor din clasele I-IV. Participanții vor realiza o felicitare cu mesaj conform temei date. Felicitarile vor fi depuse la sediul bibliotecii, Compartimentul American Corner iar data limita este 14 februarie 2020. Creație literara adresat elevilor de gimnaziu și liceu. Participanții sunt invitați sa scrie o lucrare literara originala in limba engleza (scrisoare, povestire, eseu, poezie etc.) pe tema data. Lucrarile vor trebui sa indeplineasca urmatoarele condiții: sa fie originale (cele plagiate de pe internet sau din alte surse… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

