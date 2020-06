„Tribunalul Bucuresti, in calitate de instanta de apel, a hotarat pe data de 11 iunie a.c., obligarea paraților Cornel NISTORESCU si Radu GOLBAN la repararea prejudiciului de imagine cauzat Forumului Democrat al Germanilor din Romania prin articole de presa denigratoare, respectiv la publicarea in ziarul Cotidianul, pe cheltuiala proprie, pe prima pagina, in trei numere consecutive, a dispozitivului hotararii judecatoresti, cu aceleasi caractere utilizate pentru prima pagina in editia din data de 15.02.2017, data cand au aparut articolele prejudiciatoare. Nistorescu si Golban urmeaza de asemenea…