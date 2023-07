Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede ca formatia sa mai are lucruri de imbunatatit in joc si spera sa joace derbiul cu Dinamo in Ghencea, scrie news.ro.

„Le-am facut pe toate, am si ratat o ocazie imensa, dar per total a fost un joc bun, pe o caldura infernala. Chiar am simtit-o. Important este ca am inceput bine, am marcat trei goluri, cred ca trei ani nu am mai inceput cu o victorie.

