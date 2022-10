Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al nationalei Gheorghe Popescu a declarat, la Prima Sport, ca FCSB nu are jucatori de supervaloare, subliniind ca important este modul in care joaca impreuna, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FCU 1948 Craiova a controlat jocul cu Petrolul Ploiești, jucatorii echipei oltene și-au creat 23 de ocazii de gol și chiar au nimerit bara de doua ori. Adrian Mititelu Jr. a reacționat dupa infrangerea de pe teren propriu cu formația prahoveana. ”Cat de nedrept poate fi fotbalul… Cand joci cu asemenea…

- Petrolul Ploiesti a invins-o cu 1-0 pe FCU 1948 Craiova, intr-un meci disputat in deplasare, in etapa a sasea din Superliga. Oltenii au controlat jocul, și-au creat 23 de ocazii de gol și chiar au nimerit bara de doua ori. Antrenorul echipei craiovene, Marius Croitoru, a criticat formația ploieșteana…

- Antrenorul echipei FC U 1948 Craiova, Marius Croitoru, s-a aratat dezamagit de infrangerea suferita, vineri seara, in partida cu Petrolul Ploiesti, scor 0-1. ”E greu sa-mi gasesc cuvintele dupa acest meci. De fapt, nu un meci, o opera: Moartea fotbalului in mai multe acte. Singurul vinovat sunt eu pentru…

- Fostul președinte de imagine al echipei FCSB, Helmut Duckadam, a criticat faptul ca vicecampioana Romaniei schimba primul unspreze la fiecare meci și spune ca echipa nu are omogenitate. Fostul mare portar il indeamna pe Nicolae Dica sa cristalizeze echipa de start. „Nu e ok. Daca nu reușești sa caștigi…

- Florinel Coman a țintit de doua ori bara in meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, scor 1-1. Capitanul roș-albaștrilor spera ca lucrurile se vor indrepta pentru echipa la acare evolueaza incepand chiar de la partida urmatoare. „Suntem dezamagiți. A fost o prima repriza foarte grea, in care ne-au pasat,…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai in repriza a doua a meciului cu FC U Craiova 1948. ”O prima repriza nu foarte buna. Nu am reușit sa ne inchidem foarte bine. Am avut momente cand ne-am dus in pressing, dar am avut probleme la contraatacurile lor, la Bauza,…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, este de parere ca vicecampioana ar fi putut caștiga meciul cu U Cluj daca Sorin Șerban nu ar fi fost pe teren. In minutul 4, Sorin Serban, titularizat in absenta lui Radunovic, l-a faultat tare pe Remacle. Serban a fost inlocuit la pauza. ”E inexplicabil…