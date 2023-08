Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous, despre schimbarea lui Compagno in FCSB – Nordsjaelland 0-0. Antrenorul celor de la FCSB a spus ca stia ca va fi o „dubla” extrem de echilibrata cu cei de la Nordsjaelland. Elias Charalambous spune ca echipa sa trebuie sa „sufere” pentru a se califica in playoff-ul Conference League.…

- Cele doua jocuri impotriva lui Nordsjaelland, din turul 3 al Conference League, vor insemna pentru FCSB un efort financiar, pentru cheltuielile de organizare ale jocului de la București și cele de deplasare la meciul retur, aproape fara precedent. Costurile vor depași nivelul de 200.000 de euro, nivel…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al preliminariilor Conference League (1-0 in tur și 3-2 la retur), dupa dubla cu CSKA 1948 Sofia. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul va avea loc la București, joi,…

- Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul principal de la FCSB, susține ca Florinel Coman (25) a fost inlocuit la pauza meciului cu CSKA 1948 Sofia, scor 3-2, pentru a fi protejat. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al Conference League. Dupa 1-0 in tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 3-2, cu CSKA Sofia. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul ar urma sa aiba loc la București,…

- FCSB a invins-o și la retur pe CSKA 1948 Sofia, scor 3-2, și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League cu 4-2 la general. Adrian Șut (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a analizat partida de pe arena „Arcul de Triumf”. Fotbalistul vicecampioanei Romaniei a spus ca prima repriza…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al Conference League. Dupa 1-0 in tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 3-2, cu CSKA Sofia, deși la un moment era condusa cu 2-1. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul…

- Elias Charalambous și Mihai Pintilii au testat mai multe formule in atacul vicecampioanei in amicalul FCSB - Anderlecht 2-5. Roș-albaștrii au inceput meciul cu un trident ofensiv standard - Cordea, Compagno, Florinel Coman - insa soluția la care s-a apelat in repriza secunda e una cel puțin surprinzatoare. …