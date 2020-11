Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar paria pe prezenta echipei sale la Campionatul European U21 de anul viitor. Acesta este convins ca „tricolorii mici“ pot obtine calificarea printr-o victorie in meciul cu Danemarca,…

- Marcel Pușcaș, 59 de ani, l-a criticat pe Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, pentru prestațiile publice din ultima perioada. Fostul președinte al Stelei a oferit exemplul Dennis Man, lasand de ințeles ca fotbalistul lui FCSB nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile din luna octombrie…

- Giovanni Becali (68 de ani) a vorbit despre echipa naționala a Romaniei, care a pierdut și ultimul meci din octombrie, 0-1 cu Austria. Fostul impresar considera ca Mirel Radoi ar trebui sa-și schimbe filosofia de joc pentru a reuși și afirma ca Dennis Man și Florinel Coman nu au voie sa lipseasca de…

- Romania a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, contra Irlandei de Nord in Liga Națiunilor. La finalul meciului, fostul internațional Gabi Balint (57 de ani) a analizat prestația „tricolorilor”, care au evoluat mai bine de o repriza cu un om in plus. Rezultatele tuturor meciurilor din Liga…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…

- Lița Dumitru (70 de ani), fostul mare jucator al Stelei, stabilit in Statele Unite ale Americii, a vorbit despre situația de la FCSB, facandu-i o radiografie aspra lui Dennis Man (22 de ani), una dintre „perlele” lui Gigi Becali. Lița Dumitru a comentat și decizia lui Mirel Radoi de a nu-l convoca…

- Selectionerul echipei nationale, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online organizata inaintea startului noii editii a Ligii Natiunilor, ca Austria este principala candidata la castigarea grupei din care mai fac parte Romania, Irlanda de Nord si Norvegia. "Cred ca Austria…