- FC Voluntari și Chindia Targoviște se intalnesc astazi, de la 20:00, in runda cu numarul 7 din play-out. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-out live de la 20:00 » Voluntari - Chindia Vezi AICI live + statistici…

- Academica Clinceni și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc astazi, de la 17:00, in runda cu numarul 7 din play-out-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-out live de la 17:00 » Clinceni - Sepsi Vezi AICI live…

- Pentru Astra au marcat Alibec '36, '80 si Seto '53, iar pentru FCSB au punctat Popescu '18 si Man '29. Astra: Lazar - Bruno, Graovac, Dima (Stahl '83), Radunovic - Serban (Gheorghe '12 / Dandea '64), Crepulja, Seto, Radut - Alibec, Budescu (Fatai '83).Antrenor: Bogdan Andone FCSB: A. Vlad - Cretu, I.…

- Dinamo și FCSB încearca sa salveze un sezon ratat. Cele doua rivale se întâlnesc joi, de la ora 20:00, în manșa tur a semifinalelor Cupei României. Partida se va disputa fara spectatori și va putea fi urmarita în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus și…

- FCSB și Gaz Metan Mediaș joaca azi, de la 20:00, in ultimul meci din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 20:00 » FCSB – Gz Metan Click AICI pentru live + statistici FCSB – Gaz Metan,…

- Sepsi Sf. Gheorghe - Hermannstadt este al doilea meci disputat in Liga 1 dupa pauza impusa de pandemia de COVID-19. Partida din etapa a 3-a a play-out-ului e in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV, pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Bayern Munchen și Fortuna Dusseldorf se intalnesc in aceasta seara, de la ora 19:30, in runda cu numarul 29 din Bundesliga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...