FCSB – CFR Cluj 1-0. Roș-albaștrii visează la titlu (Video) FCSB a invins-o duminica, pe teren propriu, pe CFR Cluj, scor 1-0, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Superligii. FCSB s-a apropiat la un punct de lider, Farul. La meci au asistat 42.439 de spectatori. Gazdele au inceput tare partida cu gruparea ardeleana, iar in minutul 9 Cordea a șutat pe langa poarta adversa. In minutul 37, Kolinger a incercat sa il deposedeze pe Florinel Coman, dar l-a accidentat pe Braun. Coman a fost aproape de gol, in minutul 40. Portarul Scuffet a respins mingea trimisa cu capul de jucatorul gazdelor. Coman și-a luat revanșa in minutul 49, cand a deschis scorul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB au remizat, duminica, scor 1-1, in Gruia, in etapa a treia din play-off-ul Superligii. Meciul a inceput tare, iar in primul minut ardelenii au cerut penalty, reclamand ca Iulian Cristea a atins balonul cu mana in interiorul careului. Campioana en-titre a Romaniei a deschis scorul in…

- La finalul meciului cu CS Universitatea Craiova, terminat 1-1, Dan Petrescu s-a plans de jucatorii care au intrat in repriza a doua. In partea secunda a duelului de pe „Ion Oblemenco”, Dan Petrescu a efectuat 5 schimbari. Petrila și Janga au intrat la 0-0, in locul lui Birligea și Maglica, iar la 1-1…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci contand pentru etapa a 2-a din play-off-ul Superligii. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele foarte importante. Inainte de startul partidei, voleibalistii de la…

- CFR Cluj și Rapid inchid runda inaugurala a play-off-ului, astazi, de la ora 19:00. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. CFR Cluj - Rapid, live de la 19:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - Rapid, echipe probabile:…

- CFR Cluj și UTA se intalnesc in etapa #28 din Superliga. Partida se joaca de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Rezultatele etapei #28 din Superliga CFR Cluj - UTA, live de la ora 17:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - UTA, echipele…

- CFR Cluj a fost eliminata de Lazio Roma, joi seara, in play-off-ul Conference League. Campioana Romaniei a terminat la egalitate meciul retur cu italienii, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, scor 0-0. In tur, la Roma, in urma cu o saptamana, Lazio s-a impus cu 1-0 pentru Lazio. Gazdele a ratat doua…

- CFR Cluj și FC Argeș se intalnesc in etapa #26 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange SPort 1 și Prima Sport 1. Rezultatele etapei #26 din Liga 1 CFR Cluj - FC Argeș, live de la 17:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - FC Argeș, echipe…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0, joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala ale Conference League. Gazdele au inceput tare, iar in minutul 8 Milinkovic Savic a șutat din cațiva metri, dar Scuffer a avut o parada extraordinara. Din…