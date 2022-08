Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), s-a aratat impresionat de rapiditatea cu care s-au vandut biletele online pentru meciul programat in aceasta seara cu Viking, de pe Arena Naționala. Omul de afaceri a spus ca va mai aduce cel puțin doi jucatori pana la finalul perioadei de mercato.…

- Pana miercuri dupa-amiaza, s-au dat peste 22.000 de bilete din cele 30.000 puse in vanzare pentru meciul FCSB - Viking, din play-off-ul Conference League. O parte dintre ele au fost insa cumparate de bisnitari.

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a transmis ca primele 12.500 de bilete pentru meciul cu Viking, de joi, din play-off-ul Conference League, au fost vandute in doar o ora. FCSB - Viking (Norvegia), turul play-off-ului din Conference League, este programat joi, de la ora 21:30. Poate…

- Biletele online pentru meciul FCSB - Viking, prima manșa a turului III preliminar din Conference League, vor fi disponibile incepand de marți, ora 10:00. FCSB - Viking se va disputa cu cel mult 30.000 de spectatori pe Arena Naționala. Vicecampionii Romaniei au fost sancționați de UEFA cu inchiderea…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a anuntat, luni, ca UEFA a decis ca partida cu Viking, din turul play-off-ului de calificare in grupele Conference League, sa se dispute cu ambele peluze ale stadionului inchise.

- Accidentat in meciul cu Dunajska Streda, 1-0, David Miculescu nu va sta prea mult departe de primul „11” de la FCSB . Extrema de 21 de ani, pentru care Becali a platit 1,7 milioane de euro in aceasta vara, nu are probleme grave de sanatate. El are șanse mici sa joace in urmatorul meci, contra Chindiei…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a anunțat ca la meciul dintre FCSB și Dunajska Streda, din turul 3 preliminar al Conference League, vor fi peste 25.000 de spectatori. In tur, FCSB s-a impus in Slovacia cu scorul de 1-0. Returul e programat joi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, spune ca aproape 10.000 de bilete au fost deja vandute pentru meciul cu FCU Craiova, programat duminica, de la ora 22:30. FCSB - FCU Craiova va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Dunajska Streda -…