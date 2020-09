FCSB a învins, cu scorul de 3-0, echipa FC Argeş Formatia FCSB a invins, duminica seara, la Giurgiu, cu scorul de 3-0, echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Man ’13, ’22, ’72. Pe banca echipei bucurestene s-a aflat Mihai Pintilii, ca urmare a cazurilor de coronavirus din staful tehnic. FCSB: Straton – Cretu (Pantea ’82), S. Cana, Briceag, Pantiru – Morutan, Perianu (Simion ’46), R. Ion (Popescu ’50) – Man (Ardelean ’81), Petre, (Horsia ’46) Buziuc. Citește și: Schimbari la foc continuu facute de Klaus Iohannis! FC Arges: Croitoru – Tofan, Turda,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

