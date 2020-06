FC Viitorul. Inclusi in echipa etapei!: Gabi Iancu, lider solitar in clasamentul golgeterilor. Vlad Achim, meciul 250 in Liga 1

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a intalnit aseara pe teren propriu pe FC Hermannstadt, intr-un meci din etapa a 6-a din play-out-ul Ligii I.Formatia lui Gheorghe Hagi s-a impus fara emotii cu 4-1. Golurile constantenilor au fost inscrise de Vlad Achim (4, 93) si de Gabi Iancu (71, 79).Viitorul este pe primul loc in play-out,…

- Gica Hagi (55 de ani) a comentat victoria fara drept de apel reușita de Viitorul in fața lui Hermannstadt, scor 4-1. „Regele” a ținut sa-l laude pe mijlocașul Vlad Achim (31 de ani), autorul unei „duble” in disputa de luni seara de la Ovidiu. „Știam ca intalnim o echipa experimentata și ca va fi greu…

- bull; Managerul tehnic al echipei constantene le cere elevilor sai concentrare si atentie Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a prefatat meciul de luni, 22 iunie, cu FC Hermannstadt, care se joaca pe terenul central al Academiei Hagi, de langa Ovidiu, de la ora 20.00, in etapa a cincea a turneului…

- FC Viitorul sustine un nou meci important in play-off-ul Ligii I. Echipa lui Gheorghe Hagi joaca, astazi, de la ora 20.00, in deplasare, cu Chindia Targoviste. Partida ar trebui sa fie una facila pentru constanteni, mai ales ca Viitorul se afla pe primul loc in play-out, cu 27 de puncte si nu are emotii…

- FC Viitorul a primit, duminica, la Ovidiu, vizita celor de la Poli Iasi, intr-un duel de foc in play-out-ul Ligii 1. Pe o ploaie torentiala, echipa lui Gheorghe Hagi a deschis scorul in minutul 26, prin Andrei Ciobanu, care a executat o lovitura libera si in urma unei scheme facute alaturi de Gabi Iancu,…

- Un nou turneu de fotbal virtual a demarat in Romania, Turneul fotbalistilor la FIFA20, intrecere la care se intrec jucatori membri ai celor 14 cluburi profesioniste din Liga 1.Dupa cum se arata pe site ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, competitia are loc in sistem eliminatoriu si incepe cu…