FC Viitorul, egal cu echipa olandeza Vitesse Arnhem, in Europa League: Gica Hagi - Am aratat inca o data ca stim sa jucam fotbal“ (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2017 2018, disputa astazi, pe stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, mansa intai din dubla intalnire cu echipa olandeza Vitesse Arnhem.Partida conteaza pentru turul doi preliminar al Europa League. In turul intai preliminar, FC Viitorul a…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, disputa astazi un nou meci in cupele europene. Elevii lui Hagi intalnesc pe terenul central al Academiei de Fotbal de la Ovidiu, de la ora 18.00, echipa olandeza Vitesse Arnhem, in mansa intai a turului doi preliminar al Europa League.Gica Hagi,…

- Stadionul central al Complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu, va gazdui, maine seara, de la ora 18.00, meciul dintre FC Viitorul si echipa olandeza Vitesse Arnhem, contand pentru mansa intai a turului doi preliminar din Europa League.Delegatia lui Vitesse a aterizat pe Aeroportul International Mihail…

- Partida dintre FC Viitorul Constanta si Vitesse Arnhem, care va avea loc joi, de la ora 18,00, la Ovidiu, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League la fotbal, va fi arbitrata de o brigada din Italia, cu Davide Massa la centru. Arbitri asistenti au fost desemnati Filippo…

- Fosta campioana a Romaniei, FC Viitorul, a debutat cu dreptul in sezonul 2018 2019 al cupelor europene.In aceasta seara, echipa lui Hagi a jucat in deplasare, in prima mansa a turului 1 preliminar al Europa League, cu Racing FC Union Luxemburg, de care a dispus cu 2 0.Golurile au fost marcate de Dragus…

- FC Viitorul, campioana Ligii 1 din sezonul 2016 2017, se afla la startul pregatirii pentru stagiunea 2018 2019 a intrecerilor interne si a Europa League. Formatia lui Gica Hagi a anuntat mai multe transferuri. FC Viitorul s a reunit dupa aproximativ trei saptamani de vacanta, iar in aceasta perioada…

- Cristian Bivolaru a mai spus ca trei jucatori din lotul de seniori al FC Viitorul ar putea fi cedati la echipa under 19, care disputa un meci important in semifinalele campioantului de juniori, tot cu CFR Cluj. Intrebat la Pro X daca le transmite stelistilor sa se bazeze pe Viitorul in lupta…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va sustine meciul din etapa a noua penultima a turneului play off din Liga 1 vineri, 11 mai, de la ora 21.45, cu Poli Iasi.FC Viitorul se afla pe locul cinci in clasament, cu 32 de puncte, in vreme ce echipa oaspete ocupa pozitia a sasea, cu 24 de puncte.Ambele adversare…