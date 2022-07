Gabriel Iancu (28 de ani) a semnat un contract cu FC U Craiova 1948, a anuntat, miercuri, clubul oltean pe pagina sa de Facebook. „Internaționalul roman are la activ 4 titluri de campion in Romania, 3 cu FCSB și 1 cu Viitorul Constanța, Cupa Ligii, Cupa Romaniei si 2 Supercupe ale Romaniei in palmares. Atacantul in varsta de 28 de ani are 172 de meciuri in campionatul romanesc si 50 de goluri marcate. De asemenea, Iancu a fost golgheterul Ligii I in sezonul 2019-2020″, au scris, pe Facebook, reprezentanții clubului finanțat de Adrian Mititelu. Gabi Iancu este al saselea transfer al gruparii oltene…