FC Sevilla – CFR Cluj 0-0. Presa spaniolă, după ce ardelenii au fost eliminați din Europa League după un gol anulat: „Miracol" CFR Cluj a fost eliminata din Europa League, dupa ce a remizat in deplasare cu FC Sevilla, scor 0-0, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala. In tur, scorul a fost 1-1, dar spaniolii s-au calificat datorita golului marcat in deplasare.CFR Cluj au fost aproape de victorie la Sevilla, dar golul marcat pe finalul partidei de Paun a fost anulat dupa interventia VAR-ului (arbitraj video). In minutul 87, Paun a sutat de la aproximativ 25 de metri, iar portarul a scapat mingea in plasa, insa golul a fost anulat in urma interventiei arbitrajului video, pentru un hent prealabil comis de Traore.

