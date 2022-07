Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Sory Ibrahim Diarra, atacantul-golgheter al FC Petrolul și – totodata – al trecutei ediții a Ligii a II-a, ex-aequo cu Adrian Chica-Roșa, de la Gloria Buzau, nu a mai aparut deloc pe la Ploiești, conduecerea clubului gazarilor s-a vazut nevoita sa caute inca un varf, in afara de mai nou-venitul…

- Gabriel Tamaș (39 de ani) a inscris la debutul pentru Petrolul, in meciul amical caștigat impotriva moldovenilor de la Dinamo-Auto Tiraspol, scor 2-1. Partida s-a disputat in Turcia. In minutul 28, la scorul de 1-0 pentru formația din Republica Moldova, Petrolul a beneficiat de o lovitura de la colțul…

- A sosit aseara, pe la ora 19.00, a intrat direct in negocieri cu oficialii ploieșteni, iar astazi, 17 iunie 2022, a facut și antrenament, in echipamentul „lupilor”. Iar acum, a fost anunțat pe www.fcpetrolul.ro drept gazar cu acte in regula, semnand, ca și Gheorghe Grozav, Lucian Dumitriu și Gabriel…

- Dupa ce miercuri, 15 iunie 2022, la FC Petrolul s-au semnat trei contracte noi, cu seniorii Gheorghe Grozav și Lucian Dumitriu, dar și cu juniorul Petre Alexandru, joi, a doua zi, numai un alt senior, celebrul Gabriel Tamaș (foto sus), și-a pus apostila pe un act oficial cu termen final 30 iunie 2024.…

- Patru știri legate de mutarile facute de cluburile din Liga 1. U Cluj l-a transferat pe Adrian Balan, ex-Rapid, FCU Craiova a reziliat contractele a 3 jucatori, Adnan Aganovic a prelungit cu Sepsi OSK iar Petrolul testeaza un fost internațional de tineret. U Cluj a anunțat transferul atacantului Adrian…

- Petrolul a anunțat ca a renunțat la fotbaliștii Marius Chindriș (31 de ani, mijocaș defensiv) și Viorel Lica (27 de ani, fundaș central). Petrolul a inceput restructurarea lotului odata cu promovarea in Liga 1. Ploieștenii au renunțat la doi „lupi”, inchizatorul Marius Chindriș și stoperul Viorel Lica.…

- Dintre fotbaliștii ce au retrogradat Dinamo in Liga 2, Gabriel Torje, Mirko Ivanovski, Razvan Gradinaru, Gabriel Moura, Marius Tomozei și Mihai Eșanu au transmis conducerii ca ar dori sa continue la echipa. Dinamo a rulat 53 de jucatori in sezonul in care a retrogradat. Cei 17 jucatori aduși in mercato…

- Dupa Adunarea Generala care a avut loc azi la sediul LPF, Gino Iorgulescu, președintele Ligii, și Justin Ștefan, secretarul general, au vorbit despre problemele financiare din Liga 1. Așa cum GSP.ro a dezvaluit, LPF ii platește lui Gaz Metan costurile pentru organizarea meciurilor pana la sfarșitul…