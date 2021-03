FC Farul. Au avut inima mare dupa pauza: Cate puncte trebuie sa mai faca marinarii pentru a se califica in play-off

Stiri pe aceeasi tema

- "Marinarii" au invins una dintre contracandidatele la accederea in turneul play off.Aflate in cursa pentru calificarea in turneul play off al Ligii a 2 a, FC Farul Constanta si Viitorul Pandurii Tg. Jiu s au intalnit, astazi, pe litoral, in etapa a 17 a de campionat.Partida s a incheiat cu victoria…

- Partida FC Farul Viitorul Pandurii Tg. Jiu se joaca duminica, 28 februarie. Echipa de pe litoral ocupa locul 12 in clasament, cu 21 de puncte, asteptand alte trei puncte din meciul cu U Cluj. In etapa precedenta, Farul a remizat in deplasare cu Dunarea Calarasi. FC Farul Constanta sustine duminica,…

- Confruntarea de la Constanta dintre cele doua echipe se joaca duminica, 28 februarie.Doua dintre formatiile care au ca prim obiectiv in acest sezon calificarea in play off, FC Farul si Viitorul Pandurii Tg. Jiu, se intalnesc duminica, 28 februarie, la Constanta, in etapa a 17 a a Ligii 2 a.Partida,…

- FC Farul se afla pe locul 12, la trei puncte de locul sase, fara a pune la socoteala cele trei puncte pe care "marinarii" le asteapta din meciul cu U Cluj. In etapa precedenta, echia constanteana a remizat in deplasare cu Dunarea Calarasi. Viitorul Pandurii a strans pana acum 25 de puncte si vine la…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Hermannstadt, scor 1-0, vineri seara, in cadrul rundei cu nr. 24 din Liga 1. Astfel, echipa din Banie se apropie la un punct de FCSB și CFR Cluj. Cu victoria de astazi, CS Universitatea Craiova acumuleaza 47 de puncte, in vreme ce Hermannstadt nu... leaga…

- Momentan, FC Farul se afla pe locul 12 in clasament, cu 20 de puncte, la trei lungimi de pozitia a sasea, ultima care duce in play off. "Marinarii" asteapta insa alte trei puncte de pe urma meciului cu Universitatea Cluj. Pana la finele sezonului regulat, echipa de pe litoral mai are de jucat cinci…

- Rezerva la meciul Dinamo – CFR Cluj va fi Viorel Flueran, iar observator Eduard Dumitrescu.Intr-un clasament provizoriu, Dinamo ocupa locul 10, cu 15 puncte, in timp ce campioana en-titre CFR Cluj e pe trei, cu 27 de puncte.Tot joi, de la ora 17:30, se va disputa partida Sepsi – UTA Arad, care va fi…

- ​A cucerit trei titluri de campion al României alaturi de CFR Cluj, iar acum este liber de contract. Dan Petrescu (52 de ani) nu duce lipsa de oferte, iar cea mai surprinzatoare vine tocmai de la o fosta rivala din Liga 1. Conform surselor Prosport, "Bursucul" se afla pe lista…