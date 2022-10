Stiri pe aceeasi tema

- De luni, divizionara C FC Dinamo Bacau are un nou antrenor in persoana lui Radu Ciobanu. Fostul jucator al lui FCM Bacau va fi „secondat” de colegul sau de la FC Bacau Academia „Cristian Ciocoiu”, Șerban Neamțu. Radu Ciobanu il inlocuiește astfel pe banca dinamoviștilor bacauani pe Andrei Intuneric,…

- Interviu cu lect. univ. dr. Alina Cornelia CAPRIOARA, psiholog, autor, fondator al Academiei C.L.A.R, trainer pe programele C.L.A.R. individual și de grup, C.L.A.R. Training (open, corporate) – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Valoarea cuvantului vine din…

- Fostul jurnalist al cotidianului Deșteptarea, Costel Ciubotaru a recompus istoria echipei fanion a județului in primele patru volume ale „Enciclopediei fotbalului bacauan: Dinamo Bacau- SC Bacau- FCM Bacau, o echipa de tradiție”. Lucrarea, unica pe plan național, este de vanzare in ediție limitata și…

- Preotul Banciu Paraschiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Stefan cel Mare” Bacau este autorul carții lansate in aceasta dimineața, in cadru festiv, la sediul Protopopiatului Moinești, in cadrul Zilelor Cultural Duhovnicești. ,,Cartea „Protopopiatul Moinești – File de istorie, trecut…

- Interviu cu Valentin BUSUIOC, general de brigada (rez.) STS, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – „Intru’nceput era Cuvantul/ si Cuvantul era la Dumnezeu/ si Cuvantul Dumnezeu era” (Ioan, 1:1), ne-a spus apostolul iar asta inseamna ca, de fapt,…

- La deschiderea cursurilor școlare m-a izbit din nou zisa acestei ciudate ființe teleportata din Jurasic și proțapita de-a dreptul in fotoliul Educației: „Nu are legatura toaleta-n curte cu calitatea educației“. Cosmetizata in fel și chip de manipulatorii politici, aceasta entitate bizara care creeaza…

- Un autoturism s-a izbit, dimineața, de parapeții șoselei de centura a Bacaului, in partea de est, pe porțiunea de autostrada, și a luat foc. Mașina a ars in proporție de 80 la suta, in ciuda intervenției pompierilor. Starea de sanatate a șoferul de 18 ani a fost evaluata de echipajul SMURD. Șoferul…

- La data de 10 august a.c., in jurul orei 24.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau au depistat in flagrant delict, un barbat de 42 de ani, din județul Neamt care a condus un autovehicul pe strada Mioriței din localitate, avand permisul de conducere reținut. Conducatorul auto…