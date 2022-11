Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 12-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a obținut cea mai categorica victorie din acest sezon. FC Brasov a invins cu 4-0 pe CSC Dumbravița. Bulgarul Anghelov a deschis scorul in minutul 19, cu un sut din cadere, din 12 metri, dupa o pasa de excepție primita de la Dan Spataru. S-a facut 2-0…

- Sambata a fost programata etapa a 9-a a Ligii a 3-a la fotbal. SR Brașov a invins singura echipa care nu pierduse pana acum in Seria a 5-a, CSO Plopeni. Stegarii s-au impus cu 1-0, dupa golul marcat de Ștefan Rachișan in repriza a doua. Cetate Rașnov a caștigat derby-ul județea cu Kids Tampa Brașov,…

- In etapa a 11-a a Ligii 2 la fotbal, FC Brașov a intalnit, in aceasta dimineața, in deplasare, pe Unirea Dej. Formația antrenata de Dan Alexa a fost invinsa de gruparea clujeana, scor 1-2. Gazdele au deschis scorul in minutul 13. Portarul Micu a respins șutul lui Pop, dar Fulga a fost atent și a inscris…

- In etapa a 9-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Brasov a invins, in aceasta dimineața, in deplasare, pe Viitorul Pandurii Tg. Jiu, scor 3-2. Oltenii au deschis scorul inca din minutul 5, prin Brinzan. Diogo Izata a egalat in minutul 25, iar gazdele au trecut din nou in avantaj in minutul 28. Dragu a marcat…

- Unitatea de primiri urgente a celui mai mare spital din Brasov este pazita de paznici beti. Echipa Observator a surprins ambii agenți de paza sub influența bauturilor alcoolice, scrie Observatornews.ro . Sunt tocmai cei care ar trebui sa intervina in cazurile tot mai dese in care au loc conflicte in…

- In aceasta seara au avut loc meciurile din Seria a 5-a a Ligii a 3-a de fotbal. La Zarnești a avut loc cel mai interesant meci al etapei. ASF Olimpic a intalnit, intr-un derby județean, pe Cetate Rașnov. Desfașurarea partidei a fost una cu adevarat dramatica. Gazdele au deschis scorul, dar apoi oaspeții…

- In etapa a 3-a a Ligii 2 la fotbal, FC Brașov a terminat la egalitate, in aceasta dimineața, scor 0-0, meciul susținut in compania formației Poli Timișoara . Citiți mai jos ce a declarat antrenorul stegarilor, Dan Alexa, pentru pagina oficiala de facebook a FC Brașov: “Un meci cu doua reprize diametral…

- In etapa a doua a Ligii 2 la fotbal, FC Brasov a intalnit, astazi, pe Stadionul Tineretului, pe Minaur Baia Mare. Stegarii au remizat, scor 1-1, dupa ce au egalat in prelungirile partidei, prin Eduard Lambrinoc. Baia Mare deschisese scorul in prelungirile primei reprize. Bogdan Rotar a marcat cu un…