- Petrolul Ploiesti a terminat la egalitate cu CSM Slatina, 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, intr-o partida din etapa a 7-a a Ligii a II-a de fotbal, potrivit Agerpres.Dupa un nou joc modest, Petrolul nu reuseste sa castige nici de data aceasta pe teren propriu,…

- FC Universitatea Cluj anunta ca cinci jucatori si doi membri ai staff-ului auxiliar au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, potrivit news.ro.Acestia au prezentat simptome specifice, au fost izolati imediat si apoi testati, conform protocolului medical. Citește și: Traian Berbeceanu…

- Doi jucatori si trei membri ai staff-ului tehnic ai echipei de fotbal Rapid Bucuresti au avut rezultate pozitive la testele COVID-19 facute joi, a anuntat, vineri, clubul de liga a doua.Virgil Draghia si Rares Lazar sunt singurii jucatori care au luat virusul, precizeaza clubul. Cei doi vor…

- Presedintele clubului de fotbal Chindia Targoviste, Marcel Ghergu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca in urma testarilor au fost depistate sapte cazuri noi de COVID-19 in cadrul lotului si al staff-ului tehnic, dar a precizat ca partida cu FC Dinamo de luni, din cadrul etapei a II-a a Ligii I,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca in mod sigur formatia sa este favorita in derby-ul Moldovei cu CSM Poli Iasi, programat, duminica, in etapa a 2-a a Ligii I. "Pentru noi este putin dificil pentru ca venim dupa o deplasare…

- Sase jucatori ai clubului de fotbal FC U Craiova 1948 au fost testati pozitiv la COVID-19, iar partida cu Ripensia Timisoara, din prima etapa a Ligii a II-a a fost amanata, anunta, vineri, gruparea olteana pe un site de socializare. "Partida de fotbal dintre Fotbal Club Universitatea Craiova…

- FC Botoșani e cotata ca favorita in prima etapa a Ligii 1. Vineri, de la 18:15, moldovenii vor intalni in deplasare nou-promovata FC Argeș. Piteștenii au revenit in Liga 1 dupa remiza cu UTA, din ultima etapa. Pentru prima liga, FC Argeș s-a intarit prin cateva transferuri interesante. ...