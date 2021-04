Stiri pe aceeasi tema

- Real Sociedad a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, miercuri, pe teren propriu, cu Athletic Bilbao, in etapa a XXIX-a a campionatului spaniol LaLiga. Au marcat: Roberto Lopez '89 / Villalibre '85. Dupa acest rezultat, Real Sociedad ocupa locul 5, cu 46 de puncte,…

- FC Sevilla a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Betis Sevilla, in etapa a XXVII-a a campionatului spaniol LaLiga. En Nesyri a adus victoria gazdelor, in minutul 27, in derbiul andaluz cu numarul 100. Acest succes consolideaza locul 4, de Champions League,…

- Getafe a blocat liderul Atletico Madrid, 0-0, și a aprins lupta la titlu in Spania, dar Diego Simeone nu intra in panica: „LaLiga e complexa și știm ca Real Madrid și Barcelona nu vor mai pierde puncte pana la final”. Atletico Madrid a risipit inca doua puncte din avansul de zece avut la inceputul returului…

- Real Madrid a smuls o remiza pe propriul teren în minutul 89, reușita lui Vinicius aducându-le galacticilor un punct contra celor de la Real Sociedad. Meciul a facut parte din runda cu numarul XXV din LaLiga. Bascii au deschis scorul prin Portu (55'), iar Vinicius a închis…

- Atletico Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Villarreal, in etapa a XXV-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga, potrivit news.ro. Au marcat Pedraza '25 (a) si Joao Felix '89. Dupa acest succes, echipa lui Diego Simeone, lider in clasament, a acumulat…

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Elche, intr-o restanta din etapa I a campionatului spaniol LaLiga. Au marcat: Messi '48, '69, Alba '73. Dupa acest succes si dupa 24 de etape, Barca revine pe locul 3 in clasamentul campionatului spaniol,…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. Catalanii au marcat prin Messi ’20 si Griezmann ’74. Pentru Athletic Bilbao a inscris Jordi Alba, de la FC Barcelona, in minutul…