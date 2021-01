Stiri pe aceeasi tema

- Actualul vicepresedinte al SUA, Mike Pence, a discutat cu vicepresedintele-ales, Kamala Harris, pentru a-i oferi consultanta inainte de investitura, acesta fiind primul contact la nivel inalt intre cele doua administratii dupa scrutinul din noiembrie, potrivit publicatiei The Hill, noteaza mediafax.…

- Un barbat care a spus ca-i trage „un glonț in dovleac” lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din SUA, a fost arestat și pus sub acuzare pentru amenințare. El venise la protestul pro-Trump de pe 6 ianuarie in Washington DC, iar poliția a gasit asupra lui un intreg arsenal.

- Donald Trump are șanse mari sa ajunga in a doua procedura de destituire saptamana viitoare. Din moment ce nu pare a avea intenția sa demisioneze sau sa se retraga, ar putea fi demis de Parlamentul american. Mandatul lui Donald Trump se incheie pe 20 ianuarie. Un text de punere sub acuzare (impeachment),…

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- ​Raluca Bucur este o antreprenoare de origine româna care traiește în Capitol Hill din Washington DC, cartierul unde se afla și sediul Congresului Statelor Unite. Într-un interviu pentru HotNews.ro, ea povestește cum a trait evenimentele de miercuri și ce s-a schimbat în cartier…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- ”Trump!“We're making America great again” - si o face praf. Dupa ce a izolat tara in timpul mandatului, fiind incapabil sa inteleaga ca o tara izolata nu poate fi liderul lumii, este acum, la sfarsit de mandat, pe cale sa-si faca tara praf si pulbere.Un mare om de afaceri si in acelasi timp, un om…